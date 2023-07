Lola Stibler

Style et psychologie dans le roman français (1870-1900)

Paris, Classiques Garnier, Études romantiques et dix-neuviémistes, 2023

La renaissance de la psychologie et l’essor de la stylistique vers 1880 nous permettent de mettre en relation le discours scientifique, psychologique et critique avec un corpus de cinq romans choisis chez Paul Bourget, Édouard Dujardin, Guy de Maupassant, Émile Zola et Edmond de Goncourt.

