[Maus Now : Selected Writing]

Traduction (Anglais) : Jeanne Bouniort, Julie de Faramond, Brice Germain, Marie Hermet, Nicolas Richard

Seul roman graphique à avoir remporté le prix Pulitzer, Maus s’est imposé comme un des livres les plus importants du XXᵉ siècle en changeant pour toujours notre façon de parler de la Shoah et notre regard sur la bande dessinée.

La recrudescence des actes antisémites et de censure aux États-Unis aucours des dernières années n’a pu que renforcer Hillary Chute dans son projet de rassembler les meilleures critiques et analyses écrites sur ce best-seller planétaire vendu à plus de dix millions d’exemplaires dans le monde et à plus d’un million en France. Trente ans après sa publication, d’éminents spécialistes – écrivains, historiens, journalistes et artistes – nous permettent ainsi de mieux comprendre pourquoi Maus demeure une expérience de lecture unique.

Composé de vingt et un textes majeurs et enrichi d’environ quatre-vingts illustrations commentées, Le Monde de Maus se présente donc comme le livre indispensable pour redécouvrir cette œuvre à la résonance intemporelle.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Attraper Maus", par Steven Sampson (en ligne le 13 juillet 2023).

Le monde de Maus, édité par Hillary Chute, réunit une vingtaine d’articles sur le roman graphique d’Art Spiegelman, œuvre révolutionnaire par sa forme comme par sa manière de traiter de la Shoah. Bien qu’inégal, le recueil apporte des éclairages intéressants sur ce monument littéraire et pictural.