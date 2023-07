Matthieu Lett, Les escaliers d'honneur dans l'Europe des cours (1670-1760). Architecture et décor d'une pièce d'apparat

Entre les années 1670 et 1760, les grands escaliers d’honneurs devinrent un espace d’apparat privilégié au sein des résidences princières européennes. Ils incarnaient à la fois le rang et les ambitions de leurs commanditaires. De Versailles à Caserta, de nombreux chantiers furent entrepris, dans un contexte diplomatique marqué par les rééquilibres politiques entraînés par la montée en puissance de la France de Louis XIV puis les guerres de succession d’Espagne (1701-1713), de Pologne (1733-1738) et d’Autriche (1740-1748). À partir d’un corpus original d’une trentaine d’escaliers bâtis pour des princes souverains en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en France et surtout dans le Saint-Empire romain germanique, cet ouvrage vise à mieux comprendre les contraintes et les enjeux qui ont présidé à leur production, en se fondant sur des sources en partie inédites. Pour la première fois, l’escalier est abordé tant sur le plan de l’architecture que du décor dans une perspective européenne qui donne un éclairage nouveau sur la compétition somptuaire entre les cours à l’époque moderne.

Table des matières

Remerciements

Avertissement

Abréviations

Introduction

Typologies et études de cas

Les pièces d’apparat et les résidences : modèles artistiques, modèles politiques ?

Vers une approche comparative européenne de l’escalier d’honneur

Première partie

UTILITÉ ET SPLENDEUR

Chapitre premier

Les fonctions de l’escalier d’honneur

L’accès principal à l’appartement du prince

Les pièces desservies par l’escalier d’honneur

Le placement de l’escalier d’honneur et sa visibilité

Forme des rampes et distribution

Un lieu clé du cérémonial européen

Entrées princières, audiences, fêtes et divertissements

Un accès réglementé au quotidien

Chapitre II

L’escalier d’honneur et les contraintes des bâtiments princiers

La typologie complexe des édifices princiers

Des appellations aux contours flous

L’appropriation d’un édifice : des changements de statut et d’usages d’un souverain à l’autre

Anciens et nouveaux bâtiments

Incarner le passé dynastique

L’escalier d’honneur, une pièce importante dans les nouveaux édifices

Deuxième partie

L’ESCALIER D’HONNEUR ET LA MAGNIFICENCE PRINCIÈRE

Chapitre III

Dépense, noblesse des matériaux et convenance

Des chantiers longs et coûteux

Origines et modalités de financement

La répartition du coût des escaliers entre le gros œuvre et la décoration

L’approvisionnement des matériaux

Entre ressources naturelles du territoire et importations : marbre, pierre, stucs

Le problème des marches

Une splendeur convenable : la gradation de l’effet de richesse dans l’appartement princier

Peinture et sculpture

Architecture feinte et quadrature : l’illusion de l’espace

Chapitre IV

Des sujets dignes d’un prince : les choix iconographiques et leurs enjeux

L’universalité de la fable et de l’allégorie : convenance et allusions politiques

Le règne d’Apollon et l’assemblée des dieux : des thèmes privilégiés de la Fable autour de 1700

L’Énée bavarois et les ambitions impériales des Wittelsbach dans les années 1720

Les amours d’Alexandre dans l’escalier de Fontainebleau au lendemain de la guerre de succession d’Autriche

L’allégorie comme élément de distinction

Représenter l’histoire d’un règne ou d’un État : l’apanage de la souveraineté

Versailles et Madrid : continuités et ruptures dynastiques

Une souveraineté éphémère : les princes ecclésiastiques germaniques et le modèle iconographique royal

Le portrait du prince pour accueillir le visiteur : entre dimension mémorielle et magnificence

Portraits de rois

La singularité de l’Empire

Troisième partie

PERSPECTIVES DYNASTIQUES : ÉCHANGES, ADAPTATIONS ET APPROPRIATIONS FAMILIALES

Chapitre V

Les escaliers des Wittelsbach : la constitution d’un modèle dynastique ?

Max Emanuel et Joseph Clemens de Bavière : deux frères bâtisseurs

Avant l’exil, un architecte en commun : Henrico Zuccalli

Le retour d’exil et la concrétisation des projets

Schleissheim : une référence familiale dans les années 1720

Les escaliers de la résidence de Munich et du château de Brühl

La branche du Palatinat : l’électeur Karl Philipp et l’escalier de la résidence de Mannheim

Chapitre VI

Les escaliers des Schönborn : des enjeux diplomatiques

Lothar Franz von Schönborn, Leonhardt Dientzenhofer et les premiers escaliers des Schönborn

Autour de 1700 : les premiers essais à Bamberg et Gaibach

L’invention de l’escalier du château Weissenstein à Pommersfelden dans la décennie 1710

Les escaliers de Balthasar Neumann pour les neveux de Lothar Franz (vers 1730-vers 1750)

Würzburg : la reconnaissance des compétences de Balthasar Neumann et l’expression de la réussite familiale

Les escaliers de Balthasar Neumann au service des ambitions diplomatiques des Schönborn

Chapitre VII

Les escaliers des Bourbons d’Espagne : une recherche de variété

Les escaliers d’Aranjuez et de Riofrío sous Philippe V et Ferdinand VI : l’adaptation de projets non exécutés pour le palais royal

Aranjuez, de Carlo Pedro Idrogo à Santiago Bonavia : un changement radical

L’escalier du Riofrío : une alternative à l’escalier du palais royal

De l’Italie à l’Espagne : l’escalier selon Charles III

Luigi Vanvitelli et le succès de Caserte : la genèse d’un escalier royal

Un architecte de Caserte à Madrid : Francesco Sabatini

Quatrième partie

CIRCULATION, ÉMULATION ET LÉGITIMATION

Chapitre VIII

L’escalier dans la culture architecturale européenne

L’expérience in situ

Le regard critique de l’architecte

Transmettre et rendre compte

À l’italienne, à la française

La spécificité du regard germanique

Les autres pays européens

La constitution d’une théorie de l’escalier

De l’Italie à la France

L’escalier dans les écrits en langue allemande : le rôle fondamental de Leonhard Christoph Sturm

Chapitre IX

L’escalier gravé : une diffusion ciblée

Les vues gravées en perspective : rendre les effets de volume de la cage d’escalier

Dessiner et graver des vues d’architecture : deux compétences distinctes

Mettre en perspective une cage d’escalier : point de vue et ligne d’horizon

L’importance des figures

Plans et coupes : diffuser le projet architectural

L’escalier du château de Berlin gravé par Jean-Baptiste Broebes

Le projet du palais de Caserte gravé sous la conduite de Luigi Vanvitelli

Le décor par parties

Plafonds peints

Figures isolées

Chapitre X

Paris et Rome : Des instances de conseil et de légitimation

Robert de Cotte : les conseils du premier architecte du roi de France

Balthasar Neumann à Paris

De la Bavière à l’Espagne

L’envoi des projets de l’escalier du palais royal de Madrid à l’Académie de Saint-Luc à Rome

Le modèle italien et l’Espagne des Bourbons : entre nécessité et magnificence

Annibale Scotti et la naissance d’un débat

Les conséquences de la consultation de l’Académie romaine

Conclusion

La splendeur de Versailles : un tournant de la dynamique somptuaire en Europe

Accueillir dignement et se distinguer

ANNEXES

ANNEXE I

Notices sommaires des principaux escaliers analysés

[E.1] Versailles, château de Versailles (Royaume de France)

[E.2] Londres, Kensington Palace (Royaume d’Angleterre)

[E.3] Dresde, Résidence de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Saxe)

[E.4] Londres (Molesey), Palais de Hampton Court (Royaume d’Angleterre)

[E.5] Schleissheim, Château neuf de (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Bavière)

[E.6] Berlin, Château de (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)

[E.7] Pommersfelden, château Weissenstein (territoire indépendant appartenant aux Schönborn)

[E.8] Dachau, Château de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Bavière)

[E.9] Bonn, Résidence de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Cologne)

[E.10] Brühl, Château d’Augustusburg (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Cologne)

[E.11] Mannheim, Château de (Saint-Empire romain germanique, Électorat Palatin)

[E.12] Aranjuez, Palais d’ (Royaume d’Espagne)

[E.13] Ludwigsburg, Château de (Saint-Empire romain germanique, Duché de Wurtemberg)

[E.14] Munich, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Bavière)

[E.15] Bruchsal, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, principauté épiscopale de Spire)

[E.16] Madrid, Nouveau palais royal de (Royaume d’Espagne)

[E.17] Würzburg, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, principauté épiscopale de Würzburg)

[E.18] Charlottenburg, Château de (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)

[E.19] Vienne, Château de Schönbrunn (Saint‑Empire romain germanique, Cour impériale)

[E.20] Potsdam, Stadtschloss (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)

[E.21] Vienne, Hofburg (Saint-Empire romain germanique, Cour impériale)

[E.22] Fontainebleau, château de (Royaume de France)

[E.23] Caserte, Palais de (Royaume de Naples)

ANNEXE II

Sources comptables

Sources et bibliographie

Sources manuscrites

Allemagne

Autriche

Espagne

France

Italie

Royaume-Uni

Sources imprimées

Ouvrages

Périodiques

—

Bibliographie

Index des noms

Index des lieux

Table des illustrations.