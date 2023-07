Alexandre Gefen, Vivre avec ChatGPT

Et si l’intelligence artificielle nous rendait plus humain ?

L’intelligence artificielle a fait son entrée dans nos vies sous le nom de Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion, ou encore ChatGPT. Une nouvelle ère s’ouvre devant nous, où l’on promet à chacun d’être assisté et soutenu pour réfléchir, programmer, traduire, séduire, s’enrichir, tricher aussi, mentir, créer des images, des discours ou des récits – avec une facilité et une vitesse déconcertante. Mais qu’en est-il vraiment ?

Ce livre propose une enquête approfondie sur ChatGPT, ses origines, son fonctionnement, ses potentialités, les astuces pour mieux l’utiliser, mais aussi ses biais et ses pièges. ChatGPT pense-t-il vraiment, est-il conscient, peut-il nous remplacer ? Plutôt qu’idéaliser l’intelligence artificielle, plutôt que s’en effrayer : il s’agit désormais de la comprendre le mieux possible, et d’apprendre à vivre avec.

