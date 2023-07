Palimpsestes, 36, 2022 : Le Moyen Âge au prisme de la traduction et de la réécriture contemporaines (dir. I. Génin, J. Stephens)

Depuis 1999, date à laquelle paraît la traduction de Beowulf par Seamus Heaney, un dialogue foisonnant s’établit entre traducteurs et poètes contemporains français, anglais et irlandais et les grands textes médiévaux issus du canon européen. Ce nouveau volume de la revue PALIMPSESTES, spécialisée en traductologie, explore les divers modes de ce transfert linguistique et culturel qui met en regard deux époques que de nombreux siècles séparent : traductions, réécritures, adaptations. Il interroge également les motivations de cet engouement : retour aux « sources » de notre littérature contemporaine, fascination pour une période mal connue que les traducteurs et poètes tentent de déchiffrer, ou terrain d’exploration suffisamment vierge et anonyme pour se prêter tout type de réappropriation et d’expérimentation de l’expression artistique personnelle. Ce volume donne la parole à des chercheurs d’horizons divers tout comme à des traducteurs et des philologues. Des références moins connues y côtoient d’autres, plus célèbres : Sir Gawain, Tolkien, Rutebeuf, Chaucer, le Conte du Graal. En conclusion, ce numéro, qui mêle analyses textuelles détaillées, mises en perspective, outils critiques et témoignages, saura intéresser un large lectorat : étudiants, universitaires issus de divers champs disciplinaires (traductologie, études médiévales, linguistique, sociologie, philosophie…) et plus généralement tous ceux que les mots, leur histoire et leur traduction passionnent.

Ont collaboré à ce numéro [Texte intégral]

Jessica Stephens : Présentation [Texte intégral]



Entre traduction et réécriture(s) : analyses de cas

Mireille Séguy : Mémoires en palimpseste. Trois réécritures contemporaines d’une scène médiévale [Texte intégral]

David Moos : Matière, maître et modèle : Rutebeuf dans la poésie moderne et contemporaine [Texte intégral]

Carole Bauguion : La poésie moyen anglaise de « Charlisduk of Orlyaunce » [Texte intégral], Enjeux traductologiques entre divergence et convergence

Jessica Stephens, Sir Gawain and the Green Knight Traduction et survie d’une œuvre [Texte intégral]

Réappropriation politique et artistique des œuvres médiévales

Tom Birkett : On engliscre spræce? Old English and the politics of intralingual translation [Texte intégral]

Vincent Ferré : « Sauver de l’oubli » les textes nordiques : imaginaire des langues et traduction. (La Légende de Sigurd et Gudrún de J.R.R. et Christopher Tolkien) [Texte intégral]

Michael Alm : Translating the source: W.S. Merwin, troubadours, and disappearing indigenous languages [Texte intégral]

Maybelle Leung : Intimate Estrangements: Talking about Love and the Self in Robert Glück’s Margery Kempe [Texte intégral]

Pauline Jaccon : Reflective voices: peering into Anne Carson’s translational writing through Marguerite Porete’s Mirror of Simple Souls [Texte intégral]

Faire sortir de l’ombre le travail d’édition et de traduction

Emmanuelle Roux, Philologie et traductions vernaculaires de la Somme le roi : édition ou trahison ? [Texte intégral]

Alexis Lavis, La traduction du Bodhicaryāvatāra de Śāntideva et la nécessité d’entrer au cœur des mots [Texte intégral]

Varia (témoignages et extraits traduits)

Jonathan Fruoco, Dire presque la même chose (que Chaucer), ou comment traduire un « translateur » [Texte intégral]

Olivier Simonin, Sire Gauvain et le Chevalier Vert (extrait et présentation) [Texte intégral]

Bernard O’Donoghue, Piers Plowman (extract [xx, 80ff]) [Texte intégral]

Michael Matto, The Word Exchange (presentation) [Texte intégral]