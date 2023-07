Clément Scotto di Clemente

Autel contre Autel, la rivalité du théâtre et des Églises France-Angleterre, XVIe et XVIIe siècles

Paris, Classiques Garnier, coll. "Perspectives comparatistes", 2023





Cet ouvrage rend compte de la concurrence entre le théâtre et les institutions religieuses, dans les polémiques contre la scène au XVIe et au XVIIe siècle, en France et en Angleterre. À la fois niée et revendiquée, cette rivalité révèle les enjeux économiques, sociaux et politiques des polémiques antithéâtrales.

