ResFuturae, n° 21 : "Fictions climatiques"

Ce numéro aborde les fictions climatiques, genre plurimédiatique émergent. De simple décor, le climat devient un levier narratif, ou le thème principal de ces fictions.

Ce dossier a pour ambition de mieux cerner la place de la « cli-fi » dans le champ littéraire, en lien avec la poétique de science-fiction mais aussi avec les discours sociaux, ainsi que dans l'histoire culturelle.

Sommaire

Irène Langlet et Aurélie Huz Éditorial n° 21 [Texte intégral]

Fictions climatiques

Sous la direction de Aurélie Huz et Irène Langlet

Irène Langlet et Aurélie Huz Fiction climatiques. Introduction [Texte intégral] Climate Fictions. Introduction

Carl Abbott, Lieven Ameel, Simon Bréan, Sébastien Fevry et Irène Langlet Cli-fi : une mosaïque globale [Texte intégral] Cli-fi : a Global Mosaïc

Andrew Milner Définir la fiction climatique, ou cli-fi [Texte intégral] What is Cli-fi ?

Lisa Haristoy « Vivre avec le trouble » du changement climatique : écoféminismes posthumains dans Le Roman de Jeanne de Lidia Yuknavitch (2017) et The Tiger Flu de Larissa Lai (2018) [Texte intégral] “Staying with the Trouble” of Climate Change: Posthuman Ecofeminisms in Lidia Yuknavitch’s The Book of Joan (2017) and Lairssa Lai’s The Tiger Flu (2018)

Julia Ori Une cli-fi composite : les artefacts science-fictionnels dans Hors sol de Pierre Alferi [Texte intégral] The « Modernity » of Cli-fi: Three Readings of Hors sol de Pierre Alferi

Gatien Gambin Désenchanter l’habitat spatial : environnements artificiels et mondes sans nature dans Aurora (K. S. Robinson), Shangri-La (M. Bablet) et Nos Temps contraires (G. Toriko) [Texte intégral] Disenchanted Space Habitats : Artificial Environments and World without Nature in Aurora (K. S. Robinson), Shangri-La (M. Bablet) and Nos Temps contraires (G. Toriko)

Fabien Richert Penser le Cthulhucène et son géotraumatisme : le cas Cyclonopedia de Reza Negarestani [Texte intégral] Thinking about Cthulucene and its geotrauma: the Cyclonopedia case by Reza Negarestani

En direct de Science Fiction Studies

Steve Asselin Un climat de compétition : le changement climatique comme économie politique dans la fiction spéculative, 1889-1915 [Texte intégral] A Climate of Competition : Climate Change as Political Economy in Speculative Fiction, 1889-1915

En direct de Foundation

Anindita Banerjee De l’imaginaire des retombées au Bunker Bildungsroman : l’imaginaire nucléaire après l’utopie [Texte intégral] From Fallout Fantasy to Bunker Bildungsroman : Nuclear Imagination After Utopia.