Marmontel, Essai sur les romans considérés du côté moral (éd. Pierino Gallo)

Introduction, notes, chronologie et bibliographie par Pierino Gallo

Paru au tome XII des Œuvres complètes à la suite de l’épopée en prose Les Incas, ou la destruction de l’Empire du Pérou, l’Essai sur les romans considérés du côté moral (1787) est, à plusieurs égards, un document précieux. Marmontel y réfléchit sur les frontières des genres littéraires tout en retraçant un historique du roman de l’Antiquité au XVIIIe siècle. L’élément didactique est au cœur des questionnements que se pose le théoricien : la littérature – affirme-t-il – se doit avant tout de transmettre des leçons morales, d’embellir ou de noircir la vérité si nécessaire, dans le but fondamental de « plaire » et d’« instruire ». C’est du mélange entre fiction, histoire et moralité que Marmontel fait dériver sa conception du « roman politique » (historique ou fabuleux), un roman qui, « comme l’épopée, s’attache à de grands intérêts, peint les mœurs des nations, fait agir de grands hommes, et au lieu des vertus privées, enseigne les vertus publiques » (Essai sur les romans).

Pierino Gallo est professeur de littérature française à l’Université de Messine (Italie) et membre associé de l’IHRIM-Saint-Étienne. Ses recherches portent essentiellement sur l’épopée française moderne (XVIIIe-XIXe siècles), les formes brèves de la fiction à l’âge des Lumières et l’Amérique des écrivains français au XVIIIe et au XIXe siècle. Il a réalisé de nombreuses études sur Marmontel, Voltaire, Raynal et Chateaubriand.