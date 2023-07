Magana, une nouvelle revue en analyse du discours

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d’une nouvelle revue, tournée vers les travaux des chercheur·es africain·es et des « Suds » en général :

Magana. L’analyse du discours dans tous ses sens

Magana (« parole » en langue haoussa) est une revue d’Analyse du Discours épistémologiquement accueillante et scientifiquement progressiste, volontiers novatrice et critique. L’Analyse du Discours dans tous ses sens, cela veut dire sortir du sens unique de l’importation théorique occidentale et de l’extraversion vers l’Europe pour ouvrir d’autres sens, toujours pluriels.

Magana est une revue en ligne, hébergée sur la plateforme Le grenier des savoirs, appuyée sur l’association Science Afrique qui promeut la justice cognitive par l’accès gratuit au savoir pour toutes et tous. La revue est en accès ouvert gratuit pour les auteur·es comme pour les lecteurs et lectrices. Elle accueille des dossiers, des varia et des « pépites » (republications d’articles marquants devenus inaccessibles).

Le premier numéro, consacré à la republication de travaux d’analystes du discours africain·es, paraîtra à l’automne 2023. La revue paraîtra deux fois par an.

Les appels à contribution sont ouverts : https://www.revues.scienceafrique.org/magana/politiques/appels-a-contribution/

Bonne découverte de la revue Magana et du Grenier des savoirs, toute l’équipe attend vos propositions avec impatience !

Les directrices

Danielle Lezou-Koffi, professeure à l’Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

Marie-Anne Paveau, professeure à l’Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France

Contact : revue.magana@gmail.com

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/