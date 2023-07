Foutues pour foutues. Trente histoires de la justice faite aux femmes

Une pirate chinoise, une bagnarde vietnamienne, une marquise française, une catcheuse mexicaine, des adultères italiennes, des «sorcières» ghanéennes… Qu’elles soient tueuses, gangsters, militantes, dérogeant aux bonnes mœurs ou aux normes sociales, les femmes qui font l’objet de ce livre ont été déresponsabilisées, traitées de folles, sexualisées ou encore invisibilisées. Ainsi, Jacoba Félicie, soignante renommée du XIVe siècle, a été interdite d’exercer à cause de son genre. L’Afro-américaine Lucy Hicks Anderson n’a pas été envoyée en prison pour les bars clandestins qu’elle gérait, mais à cause de sa transidentité. Quant aux sœurs Kumari, deux Indiennes «intouchables» condamnées à la place de leur frère, c’est de justesse qu’elles finissent par échapper à leur sanction : le viol.

Foutues pour foutues raconte l’histoire de ces femmes, et illustre, au fil du temps et en différents endroits du monde, la géométrie variable de la justice en fonction du genre. Une entreprise indispensable, car, pour reprendre les mots de la sociologue Natacha Chetcuti-Osorovitz dans sa préface, «la coercition portée sur les femmes criminalisées construit des imaginaires qui façonnent encore aujourd’hui les scènes politiques, judiciaires, pénales et médiatiques».

Sommaire

Préface

Introduction

Six catégories, une lecture commune

Marguerite Porete

XIIIe siècle – France

Jacoba Felicie

XIVe siècle – France

Décapitées par le pouvoir

XIVe et XVe siècles – Italie

Sayyida al-Hurra

XVIe siècle – Espagne, Maroc

Felipa de Sousa

XVIe siècle – Brésil

La marquise de Brinvilliers

XVIIe siècle – France

Tereza de Benguela

XVIIIe siècle – Brésil

Anna Göldin

XVIIIe siècle – Suisse

Charlotte Corday

XVIIIe siècle – France

Zhèng Shì

Début du XIXe siècle – Chine

Marie Bartête

Fin du XIXe siècle – Guyane française

Captives sous l’ère Jim Crow

XIXe et XXe siècles – États-Unis

Germaine Berton

Début du XXe siècle – France

Madeleine Pelletier

Début du XXe siècle – France

Lucy Hicks Anderson

Début du XXe siècle – États-Unis

Võ Thị Sáu

XXe siècle – Viêt Nam

Stéphanie St. Clair

XXe siècle – États-Unis

Marsha P. Johnson

XXe siècle – États-Unis

Assata Shakur

XXe siècle – États-Unis

Chamoy Thipyaso

XXe siècle – Thaïlande

Fernanda Farías de Albuquerque

XXe siècle – Brésil, Espagne et Italie

Magali Guillemot et Fabienne Kabou

XXe et XXIe siècles – France

Juana Barraza Samperio

XXIe siècle – Mexique

Tueuses de violents

XXe et XXIe siècles – Côte d’Ivoire, France

Aisha Ibrahim Duhulow

XXIe siècle – Somalie

« Sorcières » d’aujourd’hui

XXIe siècle – Ghana

Les sœurs Kumari

XXIe siècle – Inde

Laëtitia Fabaron et Seynabou Ndiaye

XXIe siècle – France, Sénégal

Rahilä Dawut

XXIe siècle – Turkestan Oriental

Mariages « réparateurs »

XXIe siècle – États-Unis, France, Italie, Inde, Maroc

Remerciements

Bibliographie des portraits

Bibliographie générale

Les autrices

Barbara Ates, Fatima Benomar, Stéphanie Barbier, Angélica Espinosa F., Caroline Henimann (coordinatrice), Charlotte Renault, Claire Savina (directrice d’ouvrage et coordinatrice), Eliane Silga et Lucille Terré sont les «neuf incorrigibles» qui signent ce livre.

Les illustrateurices

Sept illustrateurices, femmes ou personne non-binaire, dont le travail questionne la représentation des féminités, ont réalisé une œuvre originale par portrait : Fatima Benomar, Yasmine Blum, Juli Jardel, Anne Loève, Maëva Longvert, Gaelle Loth et Laura Pandelle. Leurs dessins, collages et gravures parsèment le texte.

Les maquettistes

Pour Foutues pour foutues, la collective Meufs Téméraires, composée de Marion Bonjour, Margot Criseo, Juliette Grimal, Tiphaine Lacroix et Estelle Pom, a créé une maquette soignée et élégante, inspirée par les livres féministes édités dans les années 1970.

Les typographies utilisées sont la DINdong, dessinée par Clara Sambot @clara_sambot et la Fraunces, conçue par les typographes Flavia Zimbardi @flaviazim et Phaedra Charles @phaedra.xyz. Nous présentons nos excuses les plus sincères pour l’absence du nom des typos et de leur designers dans le livre. Parce qu’un colophon est politique dans sa capacité à rendre visible et célébrer les différentes parties prenantes d’un projet, nous tenterons de rappeler les familles typographiques utilisées en description ou en commentaire d’un maximum de supports de promotion du livre.