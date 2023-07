- la variation - n° 2 – féminisme(s)

juin 2023

*



/ variation(s) /

​

Paula Ringer – Fureurs



Amandine Gouttefarde-Rousseau – Vulve



lou dimay – s’abreuver



Karen Cayrat – Second plan



Gaëlle Guillet Sariols – On a bu la tasse



Nelly Roussel – Par la Révolte !



*



Amandine Gouttefarde-Rousseau – Ventres, sangs, vulves :

les entrailles poétiques des femmes chez trois poétesses contemporaines



*

/ son(s) /



« Revolution Girl Style Now ! » –



Entretien avec Paula Ringer sur Le féminisme en dix chansons



Devenir, rock, littérature –



Entretien avec Véronique Bergen sur Horses de Patti Smith et Broken English de Marianne Faithfull



Manuel Esposito – Corps sonores et déchaînements : Patti Smith et Marianne Faithfull par Véronique Bergen

​

*

​

Ont contribué à ce numéro :



Véronique Bergen / Karen Cayrat / lou dimay /



Manuel Esposito / Amandine Gouttefarde-Rousseau /



Gaëlle Guillet Sariols / Paula Ringer