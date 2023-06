Blaise Pascal, L'Œuvre (éd. Laurence Plazenet, Pierre Lyraud )

Pascal fut mathématicien, physicien, ingénieur, entrepreneur, polémiste, moraliste. À travers ses Pensées, inachevées et inclassables, il inventa une forme qui fait dialoguer science, observation de l’homme, théologie, démonstration de la vérité du christianisme et poésie.

Héritier d’une vision de l’humanité forgée par saint Augustin, il ne cesse de mettre en regard grandeur et misère de la créature. Esprit entre tous rationnel, il connut une foi brûlante en Dieu et a exhorté sans répit à l’amour et à la joie. Il sut exprimer comme nul autre l’inquiétude de l’homme face au monde nouveau que dessine la science moderne. Maître d’un Verbe frémissant, Pascal est visionnaire, qu’il scrute les cœurs, les nombres ou l’espace.

Depuis soixante ans, la recherche a renouvelé la connaissance de cette œuvre inclassable, à commencer par les Pensées, révélant en Pascal un penseur de la dualité, un défenseur résolu de la créature dans ses contradictions. L’édition de Pierre Lyraud et Laurence Plazenet est la première à proposer l’ensemble de cette œuvre-monde à la lueur de ces acquis.

Entre grands textes devenus autant de monuments littéraires et écrits plus fragmentaires, ce volume substitue à la vision d’un Pascal magnifiquement triste celle d’un écrivain de la jubilation. Plus que jamais nécessaire dans son exigence de vérité et sa quête d’un savoir universel.