Ariel Colonomos, Le beau savoir. Pour une esthétique des sciences humaines

"Et si les livres de sciences humaines avaient leur esthétique propre ? Et si les idées des savants étaient tout simplement belles ?"

Établissant un pont entre art et savoir, performance artistique et performance intellectuelle, Ariel Colonomos trace les contours d’une esthétique de la connaissance qui renouvelle les critères distinctifs du beau. Il balaie ainsi deux idées fausses : l’esthétique relèverait de préoccupations futiles et la beauté compromettrait la qualité du savoir. Chaque auteur et chaque discipline ont une voix, une plume, et la beauté de la forme repose notamment sur la force d’une intrigue, la capacité d’un texte ou d’un discours à surprendre son public. Si la beauté est clarté, elle a aussi une part de mystère. Sur cette ligne de crête, les théories des sciences humaines font autant réfléchir que rêver.

Dans la mesure où elle permet aux idées de se diffuser et d’être reconnues, l’esthétique du savoir prend une valeur communicationnelle et une portée universelle. Pour le démontrer, Ariel Colonomos entreprend un voyage ludique, mais toujours savant, à travers différents univers et disciplines – sciences, histoire, phénoménologie, anthropologie, sociologie, philosophie, éthique… –, de l’Antiquité à nos jours.

Lire un extrait…

Ariel Colonomos est directeur de recherche au CNRS et membre de la faculté permanente de Sciences Po à Paris. Il est notamment l’auteur, chez Albin Michel, de La Politique des oracles. Raconter le futur aujourd’hui (2014).