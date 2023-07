Si le Moyen Âge occidental est marqué par des crises profondes qui engendrent parfois la guerre, il est aussi traversé de voix qui mettent en question la guerre et soulignent la prééminence de la paix, notamment dans le cadre conceptuel chrétien. Sous le titre "Fiat pax. Le désir de paix dans la littérature médiévale" emprunté au psaume 121-7 de la Vulgate, les Colloques en ligne de Fabula accueillent un sommaire trilingue issu du colloque tenu en juin 2022 à l’Université de Strasbourg. Les vingt contributions réunies par Peter Andersen prêtent attention à ces voix et étudient les tensions et les négociations et réflexions que celles-ci engendrent entre désir de paix et désir de guerre dans la littérature médiévale.

(Illustr.: Saint Gall, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 21, p. 487 (1125/1150), traduction du vœu Fiat pax par Notker Teutonicus († 1022) : frido geskehe, peut-être la première en langue vernaculaire)