Chrétien de Troyes, Erec et Enide (éd. bilingue A. Delusier, W. Foerster)

Alors que le roi Arthur a ordonné la chasse au cerf blanc, Gauvain, son neveu, s'oppose à cette costume (« coutume »). Au courant de cette chasse, le chevalier Érec fait la rencontre d'une jeune suivante, Énide. Érec aura bien des écueils à éviter avant de devenir le guerrier courtois tant convoité par Énide : des géants, un seigneur ténébreux et la « Joie de la Cour » mettront les âmes sœurs à l'épreuve.

Premier roman de Chrétien de Troyes qui nous soit parvenu, Érec et Énide laisse percevoir la structure duelle et archaïque de la légende d'origine celtique. La quête, en fond, du chevalier errant mène déjà à des interrogations modernes sur le couple, le sacrifice et la mort.

Cette nouvelle traduction en vers épouse l'oralité des poèmes courtois du XIIe siècle et prend pour base l'édition de Wendelin Foerster (éd. 1934).