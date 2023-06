Succès et insuccès en littérature

La critique littéraire évoque souvent la fortune d’une œuvre, semblant par là même engendrer ou renouveler la mise à l’index de certaines productions au motif de leur insuccès. Mais qu’en est-il réellement de la qualité de ces textes écartés et des raisons de leur éviction en général ? Les conditions et les paramètres ayant mené à l’oubli sont divers, certaines œuvres ayant connu un succès important mais éphémère, d’autres présentant quelques faiblesses ou prêtant le flanc à la censure, d’autres encore apparaissant inopportunes dans l’horizon d’attente d’un genre ou d’une époque… En novembre 2021, un colloque international s'est tenu à l’Université de Lorraine (Nancy), qui a réuni des chercheurs mais également des écrivains comme des professionnels du livre. Le but de ces tables rondes était de mettre au jour les conditions, les facteurs de ces échecs littéraires. Les Colloques en ligne de Fabula accueillent aujourd'hui les enregistrements audio de ces communications et dialogues, réunis par Sylvie Camet et Pascale Mougeolle.