Aurélie Palud, L'enfance d'Albert Camus

Comment la personnalité de Camus s’est-elle forgée ? Comment est née en lui sa vocation d’écrivain ? Où puise-t-elle la force des ressorts de sa pensée, qui a guidé toute une génération ? Quelle sorte d’enfant était-il ? Quel rapport entretient-il avec l’enfance ? Aurélie Palud nous convie à une enquête passionnante à travers la vie et les textes de Camus.

Aurélie Palud est agrégée de Lettres modernes et enseigne en Lettres, Philo et Culture générale en CPGE à Toulouse. Passionnée par Camus sur lequel elle a publié plusieurs ouvrages et articles, elle s’interroge en particulier sur les rapports entre la littérature et les épidémies, notamment dans La Peste, et sur la manière dont l’œuvre camusienne permet de penser les nombreuses crises qui frappent le monde contemporain. Elle a travaillé pour cet ouvrage avec les enfants et petits-enfants de Camus.