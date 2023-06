Michael Edwards, La folie Shakespeare. Une étrange exubérance

Pourquoi l’interprétation de l’œuvre de Shakespeare change-t-elle, parfois de façon vertigineuse, d’une époque et d’un critique à l’autre ? Pourquoi ce dramaturge se lance-t-il, avec une exubérante et folle créativité, dans tant de directions à la fois ? Pourquoi laisse-t-il, dans ses pièces de théâtre comme dans ses poèmes, des zones d’ombre ? Et pourquoi se trouve-t-il tant de folie dans son œuvre, depuis la folie douce des joyeux massacreurs de langage jusqu’à la folie savante des clowns et des fous, et à celle étrangement clairvoyante du Roi Lear ?

Ce livre cherche à répondre à ces questions un peu à la manière de Shakespeare, en regardant dans de nombreuses directions : en méditant sur son refus de tout savoir et sur la folie comme une voie d’accès à un autre monde, en principe chrétien, qui nous dépasse, mais également en lui écrivant une lettre ou en s’aventurant par diverses randonnées dans le pays Shakespeare : pour observer son anglais, par exemple, ou le rêve vu par ses Sonnets, ou le rôle étonnant de ses chansons, ou encore sa conception du spectateur, et jusqu’à sa « traduction » par Giuseppe Verdi…

Sommaire

Avant-propos

Lettre à Shakespeare

Shakespeare et le spectateur

Hamlet : Qui est là ?

L’Étrange Macbeth

Falstaff et le rire shakespearien

Shakespeare et l’élan tragique

Shakespeare et Verdi

Les Chansons de Shakespeare

Le « Je » poète : Pétrarque, Sidney, Shakespeare

La Poésie du rêve : Pétrarque, Ronsard, Shakespeare

Shakespeare et la douceur

La Folie Shakespeare

Au-delà du désir

Membre de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France, fellow honoraire de Christ’s College (Cambridge), Michael Edwards est notamment l’auteur de Shakespeare et la comédie de l’émerveillement (Desclée de Brouwer, 2003), Racine et Shakespeare (Puf, 2004), Shakespeare et l’œuvre de la tragédie (Belin, 2005) et Shakespeare : le poète au théâtre (Fayard, 2009).