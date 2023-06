Coralie Cabu, La (re)construction d'Henry Bauchau

Au fil des années, la figure du sage a pris une importance essentielle au sein de l'imaginaire entourant l’écrivain belge Henry Bauchau (1913-2012), à tel point que cette construction posturale, mobilisée par l’auteur et reconduite tant par ses critiques que par la presse, a fini par faire l’objet d’une projection sur l’ensemble de son parcours et de son œuvre.

Interrogeant d’abord les nombreuses tentatives d’engagement (politique, social ou encore militaire) de Bauchau, ce livre propose un retour critique sur la trajectoire de l’écrivain, mettant en évidence une série d’obsessions qui dénotent avec l’image du sage et donnent à voir des contradictions que celle-ci ne laissait pas soupçonner. Ainsi, dépassant la posture de sage et l’effet de lissage des aspérités que celle-ci a eu sur la lecture de son parcours et de son œuvre, l’examen d’une partie ciblée des publications en prose de l’auteur d’Œdipe sur la route à la lumière de ce constat vise à leur restituer leur complexité originelle ainsi qu’à interroger les enjeux de l’adoption par ce dernier d’une posture de sage et ce sur quoi celle-ci repose.

Guidé par la volonté de s’éloigner de l’approche très univoque de l’œuvre généralement proposée et de tenir compte des tâtonnements et retours en arrière dont relève tout cheminement personnel, le présent ouvrage s’enrichit des théories de l’agentivité et de la sociologie afin de mieux rendre compte de la façon dont s’est (re)construit Henry Bauchau.

Introduction.

Partie 1. De Bauchau à Bauchau

1. Introduction

2. Implication au sein du parti catholique

3. La guerre : l'idéal d'action

4. L'après-guerre

5. Le tournant littéraire

6. Conclusion : la fantasmatique bauchalienne

Partie 2. Bauchau contre Bauchau

1. Introduction

2. Gengis Khan (1960)

3. Les romans de la lignée

4. Œdipe sur la route (1990)

Conclusion

Bibliographie