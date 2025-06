Isabelle David, La Fabrique du personnage dans la comédie de Plaute. Étude sur le masque et la gestuelle

Comment s'incarnait le personnage sur la scène de la comédie latine palliata, et plus spécifiquement celle de Plaute (IIIe-IIe siècle avant notre ère)? Comment son masque et sa gestuelle contribuaient-ils à construire le personnage et à nourrir le sens de l'œuvre? Le théâtre n'est pas seulement affaire de texte, il est aussi pleinement un spectacle: c'est cette part spectaculaire que cet ouvrage étudie, exploitant sources textuelles et iconographiques, ces dernières n'ayant encore jamais été systématiquement examinées en France dans cette perspective.Il s'agit ainsi d'établir la caractérisation visuelle du personnage, en se demandant dans quelle mesure ce personnage est contenu dans les limites des types qui peuplent la palliata (jeune homme, esclave, vieillard, courtisane…) ou, au contraire, brise ces limites.

L'ouvrage étudie tout d'abord le masque de théâtre, en s'attachant à prouver qu'il était employé sur la scène de la palliata à cette époque déjà. On n'en doute plus guère, mais ce qui fait aujourd'hui l'objet d'un consensus intuitif reste à étayer objectivement.

Les deuxième et troisième parties traitent de la gestuelle comique et plus spécifiquement plautinienne, à travers les textes, puis les images. Si le spectacle est au cœur de cette étude, jamais le texte de théâtre n'est laissé de côté: c'est dans l'interaction du verbal et du visuel que s'élabore un personnage qui, en définitive, se révèle en constante métamorphose.

Sommaire

Introduction

Partie 1 : Questions de masque

Chapitre I : Un masque sur la scène de la palliata ? Revue des témoignages textuels

Introduction

I. Les données du problème

II. Le texte des comédies

Chapitre II : Quels masques pour la comédie plautinienne ?

Introduction

I. La question de l'influence italique

II. Plaute dans la tradition des masques de la nea

III. Fonction et signification des masques de Plaute

Partie 2 : Le geste et le personnage, théorie et texte

Chapitre III : Grammaire gestuelle de Plaute. Que peut nous apprendre Quintilien (Institution Oratoire, XI, 3) ?

Introduction

I. À la recherche d'un portrait en creux de la gestuelle de l'acteur

II. Les gestes chez Quintilien

En somme, l'art de l'acteur selon Quintilien recoupe-t-il l'art de l'acteur plautinien ?

Chapitre IV : Grammaire gestuelle de Plaute. Que nous apprennent les comédies ?

Introduction

I. Le masque et le geste

II. Les occurrences gestuelles dans le corpus plautinien

III. Remarques sur l'esthétique gestuelle de Plaute

La caractérisation gestuelle des personnages masculins : propos liminaire

Chapitre V : Gestes d'esclaves

Introduction

I. Le monde servile de Plaute est-il homogène ?

II. Gestes d'ensemble

III. Le cas particulier des serui callidi

Chapitre VI : Gestes de vieillards

Introduction

I. Un ensemble homogène ?

II. Tableau d'ensemble des vieillards

III. Portraits singuliers de senes

IV. Et les autres vieillards ?

Chapitre VII : Gestes de jeunes gens

Introduction

I. Les amoureux, et les autres

II. Quelques traits communs

III. Quelques traits partagés par les amantes adulescentes

IV. Gestes de vieillards et gestes de jeunes gens : points communs et divergences

Chapitre VIII : Les gestes des autres personnages masculins

Introduction

I. Les parasites

II. Les proxénètes

III. Les soldats

IV. Les cuisiniers

Parasites, proxénètes, soldats, cuisiniers ou l'art de la variation sous contrôle

Chapitre IX : Les gestes des personnages féminins

Introduction

I. Les servantes

II. Les épouses

III. Les courtisanes

IV. Les fausses jeunes filles

Partie 3 : Le geste et l'image

Propos liminaire : comment appliquer l'iconographie à l'étude de la gestuelle ?

I. La valeur du témoignage iconographique en soi

II. Existe-t-il une iconographie plautinienne ?

III. Usage sous conditions de l'iconographie de la nea

IV. Le cas des manuscrits illustrés de Térence

V. Ce que cette étude propose et ce qu'elle ne propose pas

Chapitre X : L'iconographie des types masculins

Introduction

I. La gestuelle de l'esclave

II. La gestuelle du vieillard

III. La gestuelle du jeune homme

IV. La gestuelle du parasite

V. La gestuelle du proxénète

VI. La gestuelle du soldat

VII. La gestuelle du cuisinier

Chapitre XI : L'iconographie des types féminins

Introduction

I. La gestuelle des servantes

II. La gestuelle des épouses

III. La gestuelle des courtisanes

IV. La gestuelle des fausses jeunes filles

Les gestes des types comiques, du texte à l'image

Chapitre XII : Le personnage en métamorphose

I. L'autonomie du discours visuel

II. L'influence du spectacle sur les mots

III. L'influence des mots sur le spectacle

IV. Les modalités de la métamorphose et la métamorphose radicale : le personnage illusoire

V. Le personnage comme support de projections

Conclusion

Cahier d'illustrations

Annexe : tableau d'occurrences gestuelles

Bibliographie

Index