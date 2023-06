Valérie Naas, Anecdotes artistiques chez Pline l'Ancien. La constitution d’un discours romain sur l’art

Dans l’Antiquité, les anecdotes constituent, avec le discours technique, l’une des manières principales de parler de l’art. Cette perspective sera reprise à la Renaissance avec Giorgio Vasari, auteur des Vies d’artistes, et prédominera dans l’histoire de l’art jusqu’au XVIIIe siècle. Ainsi, les anecdotes fameuses, « Apelle et le cordonnier », « L’Hélène de Zeuxis », « La jeune fille de Corinthe », etc., inspireront les artistes comme les théoriciens de l’art.

Cet ouvrage porte sur les anecdotes relatives aux œuvres et aux artistes – peintres, sculpteurs et, dans une moindre mesure, architectes –, présentes dans le vaste panorama des connaissances qu’est l’Histoire naturelle, écrite au Ier siècle de notre ère. Comment Pline l’Ancien s’approprie-t-il ce matériau important dans la littérature artistique grecque et l’intègre-t-il dans un discours ancré dans la Rome impériale, au service d’une certaine vision de la culture gréco-romaine ? Ces questions touchent à la fois à la réception de la culture grecque dans le monde romain, à la formation d’une identité culturelle romaine et à la constitution d’un discours sur l’art au sein d’une œuvre à forte finalité morale et politique. Les anecdotes, appartenant pour la plupart au monde grec et reformulées à l’époque hellénistique puis romaine, sont recontextualisées par Pline dans la culture de son temps, mais alimentent aussi une image intemporelle des artistes qui a traversé les siècles jusqu’à nos jours.

Valérie Naas est maître de conférences HDR de latin à la faculté des Lettres de Sorbonne Université. S’intéressant à l’histoire culturelle, et en particulier à l’encyclopédisme et à l’histoire de l’art au début de l’Empire romain, elle a notamment publié Le Projet encyclopédique de Pline l’Ancien (2002) et codirigé, avec Emmanuelle Hénin, Le Mythe de l’art antique. Entre anecdotes et lieux communs (2018).

Table des matières

Introduction

Les anecdotes artistiques dans la culture de Pline l’Ancien

L’authenticité des anecdotes : un faux débat ?

Art, artiste, anecdote d’art : problèmes de définition

Plan de l’étude

Première partie

Pline l’Ancien et l’art : le choix de l’anecdote

Chapitre I. Pline l’Ancien, l’art et l’histoire de l’art

Pline l’Ancien, source et autorité sur l’art

Art, artistes, textes sur l’art

L’art dans l’Histoire naturelle : place, statut et sources

Chapitre II. Découverte et définition de l’anecdote d’artiste

L’intuition de Schlosser, Die Kunstliteratur

La révélation de Kriz et Kurz, Die Legende vom Künstler

Les données des dictionnaires

L’intérêt actuel pour les anecdotes

Chapitre III. Anecdote, histoire et biographie

L’ancrage de l’anecdote dans la biographie

La biographie d’artiste, une construction rétrospective ?

Difficultés et mises au point

Chapitre IV. Anecdote et rhétorique

Anecdote et exemplum

Rhétorique et art

Chapitre V. L’Hélène de Zeuxis, anecdote et exemplum

Cicéron : un exemplum relevant du probare, delectare, mouere

Pline : une interprétation technique et morale

Valère Maxime : un exemplum allusif

Les rapports entre anecdote et exemplum

Deuxième partie

L’appropriation plinienne des anecdotes

Chapitre VI. Sources

Antigone de Caryste

Douris de Samos

Des sources mêlées

Chapitre VII. Corpus

Livre XXXIII

Livre XXXIV

Livre XXXV

Livre XXXVI

Livre XXXVII

Chapitre VIII. Catalogue raisonné

De Kris et Kurz à Pline

Les thèmes des anecdotes

L’ancrage romain

Chapitre IX. L’écriture plinienne des anecdotes

Variété et usages de l’anecdote

Effets de composition

Effets de style

Expression d’un jugement

Troisième partie

Une romanisation des problématiques sur l’art

Chapitre X. Le statut de l’artiste : l’apport des anecdotes pliniennes

Statut de l’artiste ou statut des artistes ?

Des questions en débat

L’image flatteuse de l’artiste : preuve ou revendication de dignité ?

Chapitre XI. L’identité de l’art

Art grec, art romain, invention de la Grèce par Rome ?

La négation de la romanité de l’art ?

Chapitre XII. Un point de vue centré sur Rome et ses valeurs

L’appropriation de l’art par les Romains

Spécificités et innovations romaines

La perspective politique et morale sur l’art

Les Romains et l’art : du pillage à la passion

L’ambiguïté des Romains face à l’art : l’exemple de Cicéron

Quatrième partie

L’élaboration d’une pensée plinienne sur l’art

Chapitre XIII. Un intérêt technique, intellectuel et antiquaire pour l’art

Un intérêt intellectuel et technique

Un intérêt antiquaire

Chapitre XIV. Vocabulaire et conception de l’art

La mimesis

Le point de vue de l’amateur romain

Chapitre XV. La pensée plinienne sur l’art

Une réécriture de l’histoire de l’art

Précision et perfection : la diligentia et ses limites

De καιρός à modus : l’éloge de la juste mesure

Un retour à l’ordre après les excès néroniens

Conclusion

Liste des artistes cités

Bibliographie

Index des passages cités