Parties de Ponge Sollers

Il a suffi qu’un jour de mars 1957 Philippe Joyaux aille écouter Francis Ponge enseigner la langue et la littérature françaises à des étudiants étrangers pour que débute une longue amitié faite d’admiration, d’affection et de complicité critique. Près de quinze années durant, le poète apportera son plus fidèle soutien à Philippe Sollers, révélation littéraire de la fin des années 1950, ainsi qu’à sa revue Tel Quel, créée en 1960. L’auteur du Parc servira son aîné avec le sentiment que l’œuvre de ce dernier incarnait l’esprit de la littérature telle qu’il la concevait — émancipée d’un certain idéalisme poétique, attachée au travail jouissif sur la matérialité de la langue et conçue comme une expérience proprement essentielle. L’un et l’autre étaient pareillement convaincus qu’il leur fallait à la fois former leur œuvre et le public qui la lirait — en somme, "créer leur école" contre une adversité entretenue et vécue avec la même intensité. Didier Alexandre et Pauline Flepp donnent à lire la Correspondance. 1957-1982 de Francis Ponge et Philippe Sollers, qui dessine toute une cartographie du monde revuiste et éditorial des années 1957 à 1974.

—

Lire aussi les éditoriaux de la rubrique Questions de société…

Ainsi que ceux de la rubrique Web littéraire…