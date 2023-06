Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva

Traduction Françoise Armengaud et Marie-Claire Pasquier

Illustration Lucile Germanangue (soixante dessins)

Après le pays des merveilles, voici le pays du miroir. Où l'on retrouve Alice prête à suivre tous les chemins de l'imaginaire. Un texte enchanteur, que seul un mathématicien épris d'enfance pouvait sortir de son chapeau de magicien. Mots, chiffres, temps, espace, tout est détourné.

Traduire Alice au pays de Lewis Carroll, c’est forcément une invention, on n’imagine pas Alice sans les dessins et l’aventure commence là. L’accord entre la traductrice et l’illustratrice, comment se compose le livre, à quel point d’équilibre parvenir sous le regard espiègle du révérent Dodgson, voilà le défi qui a enchanté La Bibliothèque et auquel cette nouvelle traduction d’Alice répond.