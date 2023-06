Prix Mallarmé 2023 : Béatrice Bonhomme, Monde, Genoux couronnés

Béatrice Bonhomme vient de recevoir le Prix Mallarmé 2023 pour son recueil

Monde, Genoux couronnés, éd. Colodion, 2022

Béatrice Bonhomme, professeure à l’Université Côte d’Azur, est poète, critique littéraire et directrice de revue. Elle a fondé en 1994 la Revue Nu(e), revue de poésie et d’art qui a consacré 81 numéros à la poésie contemporaine et paraît désormais en ligne sur POESIBAO.

Elle dirige La Société des lecteurs de Pierre Jean Jouve.



Dans le cadre du centre culturel de Cerisy, où elle a dirigé plusieurs colloques, elle a édité de nombreux ouvrages et publié plusieurs études et articles sur la poésie moderne et contemporaine. Un livre sur l’œuvre poétique de Béatrice Bonhomme Le mot, la mort, l’amour chez Peter Lang est paru en 2012. Deux revues Poésie-sur-Seine et Coup de soleil lui ont été consacrées (2020-21).



Le prix Léopold Sédar Senghor lui a été décerné en 2016 par le Cénacle Européen – sa recherche ayant contribué à la reconnaissance de la poésie contemporaine – et, en juin 2019, le Prix Vénus Khoury-Ghata pour son livre : Dialogue avec l’Anonyme.



Derniers recueils paruis : Les Boxeurs de l’absurde (2019), Proses écorchées au fil noir (2020) et Monde, genoux couronnés (2022).