L'Association Jacques Abeille a été fondée le 16 mars dernier à l’université de Paris 8. Elle a pour objet de défendre la mémoire de l’écrivain Jacques Abeille (disparu le 23 janvier 2022) et d’assurer le rayonnement des idées qui ont animé son œuvre et sa vie. Elle procédera et fera procéder entre autres à toute étude, à toute publication, sous quelques formes que ce soit, à la tenue de toute conférence ou de toute manifestation propre à son objet.



Son Bureau comprend trois responsabilités réparties ainsi :

Président : Jean-Michel Devésa,

Secrétaire : Arnaud Laimé,

Trésorière : Pauline Abeille,



Le Conseil d’administration de l’association réunit sept membres : Pauline Abeille ; Jean-Michel Devésa ; Sophie Jaussi ; Arnaud Laimé ; Gérald Purnelle ; Patrick Rödel ; Richard Walter.



La cotisation annuelle a été fixée à 25 euros (10 euros pour les étudiants et les chômeurs).

Les adhésions doivent être transmises au siège de l’association :



Association Jacques Abeille

33 rue Jules Steeg

33500 LIBOURNE (France)