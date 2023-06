Fixxion, n° 26 : "Littérature du procès, procès de la littérature" (Mathilde Barraband, Laurent Demanze, dir.)

Fixxion n° 26 | 2023

"Littérature du procès, procès de la littérature"

Trial Literature, Literature on Trial

Sous la direction de Mathilde Barraband et Laurent Demanze

C’est dans l’essor actuel des études sur droit et littérature que s’inscrit ce dossier de Fixxion, et plus particulièrement dans l’essor des études sur le droit dans la littérature, notamment sur la représentation de la scène judiciaire au sein du récit en langue française. Droit et littérature ont en partage une pratique du récit comme élucidation et interprétation du monde, un rapport complexe et contradictoire à la morale aussi. La représentation du procès en littérature n’est sans doute pas récente, elle hante la littérature d’hier et d’aujourd’hui, de L’Illiade aux romans policiers contemporains. Elle prend toutefois depuis quelques années un retentissement et des inflexions singulières dans les deux ères culturelles que ce dossier se propose d’interroger : la France et le Québec. Sur la scène littéraire française tout particulièrement, les procès ont envahi l’espace représentationnel en quelques années et, comme l’a montré Christine Baron dans La littérature à la barre, c’est en mettant l’accent moins sur les points de contact que sur les fractures entre droit et littérature. Est-ce à dire que les points de contact, les rapprochements et les analogies entre droit et littérature que la tradition anglo-saxonne a saisis le cèdent aujourd’hui, comme en fait l’hypothèse Christine Baron, à une rivalité sur leurs puissances respectives de compréhension, d’élucidation et de capacité à embrasser le bien : la littérature désormais mettrait le droit en procès ?

Sommaire

Introduction

Mathilde Barraband et Laurent DemanzeLittérature du procès, procès de la littérature [Texte intégral]

Études

Alexandre Gefen Justice et justesse [Texte intégral]

Marie-Hélène Boblet Histoire, témoignage, montage : quelques pratiques du récit [Texte intégral]

Sandra Travers de Fautrier Une langue résonante [Texte intégral]

Adrien Gautier Faire le procès du capitalisme néolibéral : usages de l’affaire France Télécom dans la littérature contemporaine [Texte intégral]

Justin Leduc-Frenette Que peut la poésie face aux comparutions immédiates ? [Texte intégral] Sur Objections de Marius Loris Rodionoff

Christine Baron Tribunaux réels, tribunaux imaginaires [Texte intégral]

Claire David Les traces de la colère : la culture du viol en procès dans la littérature québécoise[Texte intégral]

Sylvie Cadinot-Romerio La zone dissimulée du non-consentement [Texte intégral]

Marion Mas L’interprétation en question dans La vengeance m’appartient de Marie NDiaye et La décision de Karine Tuil [Texte intégral]

Madeleine Martineu Ondine Millot, de l’article au livre : rendre justice au fait divers [Texte intégral]

Aline Lebel Face à l’irréparable : le problème de la réconciliation dans la littérature post-génocide[Texte intégral] Sur La stratégie des antilopes de Jean Hatzfeld

Anne-Marie Duquette Littérature morale et morale de la littérature : l’envers du pouvoir thérapeutique de l’écriture [Texte intégral]

Caroline Julliot Le verdict d’Article 353 du code pénal : acte de justice ou passe-droit ? [Texte intégral]

Entretien

Marie Cosnay, Mathilde Barraband et Laurent Demanze Marie Cosnay, “Ce qui se construit contradictoirement” [Texte intégral]

Propos recueillis par Mathilde Barraband et Laurent Demanze

(Re)Lire

Jean-Yves Laurichesse Relire Notes sur l’affaire Dominici de Giono [Texte intégral]

Carte blanche

Cassie Bérard et Marie-Pier Lafontaine Écrire le crime : un devoir de justice ou de justesse ? [Texte intégral] Le conflit littéraire chez Nicole Malinconi

Joy Sorman Sur le podium de la justice [Texte intégral]