Gilles Barroux

L’Éclectisme dans la pensée philosophique et médicale des XVIIIe et XIXe siècles

Paris, Classiques Garnier, coll. "Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie", 2023

En se référant à une histoire qui remonte à l’Antiquité, cet ouvrage se propose d’examiner les différents usages de l’éclectisme – démarche visant à ne pas choisir entre écoles et courants – aux XVIIIe et XIXe siècles dans les domaines de la philosophie et de la médecine.

Fabula vous invite à découvrir la table des matières...