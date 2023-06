Revue musicale OICRM, vol. 10-1 : “Du disque à l’œuvre / The Recording at Work”

« Du disque à l’œuvre / The Recording at Work » (vol. 10, no 1, juin 2023)

dirigé par Karine Bouchard et Serge Cardinal

« L’influence du disque, et plus largement des techniques d’enregistrement, d’altération et de diffusion du son, sur les pratiques musicales – composition, interprétation, écoute, analyse – a fait l’objet de nombreuses études poïétiques, esthétiques, sociologiques. Malgré les apparences, le titre stéréophonique de ce numéro n’annonce pas ce genre d’études ; les neuf textes rassemblés ici s’attachent plutôt aux répercussions de ce choc technologique et musical dans des œuvres ou des pratiques appartenant aux arts visuels, au cinéma et aux médias de masse – et, par conséquent, aux réverbérations de ce choc en histoire de l’art, en études cinématographiques, en philosophie ou en histoire culturelle. »

Sommaire



ARTICLES

Records Reformed and Reused.

Nostalgic and Ecological Concerns in Contemporary Media Art

Caleb Kelly



Rutherford Chang.

The Record Collector as Artist-Curator

Jim Drobnick



Distance and Connection.

Phonograph Records as Narrative Objects in 1940s Cinema

Will Straw



Sound and Fury.

Lending an Ear to Francis Bacon in The Shout (dir. Jerzy Skolimowski, 1978, UK)

Nicholas Chare



Le film d’archives ou l’archive du film.

Retour sur Le Huitième Jour et Le Son d’un espace de Charles Gagnon

Marie Fraser



Le bruit du monde.

Transformations alchimiques et spécificité des supports chez F.J. Ossang, Marc Hurtado et Jacques Perconte

Vincent Deville



The Hole is the Untrue.

The Art of Spinning a Broken Record

John Mowitt



Locked Grooves, a Circle of Hands.

Paranormal Affects in Georgina Starr’s I am the Medium

Jennifer Fisher



NOTE DE TERRAIN



« Paul Is Dead ». Une histoire médiatique du disque-conspiration

Pierre Lavoie



COMPTES RENDUS

Musique et musiciens à Paris pendant la Grande Guerre. Les chemins du patriotisme, par Charlotte Second-Genovesi

Esteban Buch



Ballets russes et Ballets suédois. La musique à la croisée des arts 1917-1924, by Jacinthe Harbec

Barbara Swanson



Fidélité et infidélité dans les mises en scène d’opéra, par Jean-Jacques Nattiez

Jonathan Parisi



Claiming Wagner for France. Music and Politics in the Parisian Press, 1933-1944, par Rachel Orzech

Marie-Pier Leduc



Exposer la musique. Le festival du Trocadéro (Paris 1878), par Étienne Jardin

Yannick Simon



La violence en musique, dirigé par Muriel Joubert et Denis Le Touzé

Cécile Auzolle



Musicologies francophones et circulation des savoirs en contextes multiculturels, dirigé par Achille Davy-Rigaux, Catherine Deutsch, Hamdi Makhlouf et Anas Ghrab

Caroline Marcoux-Gendron



Mozart était une femme. Histoire de la musique classique au féminin, par Aliette de Laleu

Eugénie Tessier



Narratologie musicale. Topiques, théories et stratégies analytiques, dirigé par Márta Grabócz

Hugo Rodriguez



L’analyse de la musique de film. Histoire, concepts et méthodes, par Jérôme Rossi

Delphine Vincent



Music in the Present Tense. Rossini’s Italian Operas in Their Time, par Emanuele Senici

Federico Volpe