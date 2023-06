Hicham Stéphane Afeissa, L'apocalypse des animaux. Cinq essais sur l'oeuvre d'Éric Chevillard

Romancier atypique, unanimement salué comme l'un des plus créatifs du paysage littéraire français contemporain, Éric Chevillard est l'auteur d'une œuvre imposante, sur laquelle se sont penchées depuis le berceau les fées de la critique universitaire pour en révéler toute la virtuosité et la profondeur. L'ambition de cet ouvrage est de proposer une lecture philosophique de l'œuvre de cet auteur, en privilégiant une approche inspirée par la réflexion sur les enjeux de la crise écologique. Le thème de l'apocalypse des animaux, ici mis au centre de l'attention, renvoie au processus d'extinction massive des espèces animales et de destruction de l'environnement d'origine anthropique, dont Éric Chevillard s'efforce de montrer, par les artifices de la fiction, les effets dévastateurs qu'il produit en retour sur l'humanité et sur la littérature elle-même.

Lire un extrait…

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Éric Chevillard : la littérature contre l'extinction des espèces", par Christian Ruby (en ligne le 9 juin 2023).