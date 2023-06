Elsa Godart, Sartre à la plage. L'existentialisme dans un transat

Jean-Paul Sartre est l’une des figures intellectuelles les plus importantes du XXe siècle. Chantre de l’existentialisme, philosophe engagé, fondateur et directeur de la revue Les Temps Modernes, il a contribué à façonner le regard de ses contemporains et soulève, aujourd’hui encore, débats et controverses.

En mêlant la biographie à la construction de sa philosophie, Elsa Godart pose sur Jean-Paul Sartre un regard original et reprend ses théories emblématiques comme celles du garçon de café, de la racine de marronnier ou encore de l’être et du néant. Dans un souci de mise au point des idées reçues, l’autrice restitue avec clarté une pensée encore mal connue.

Feuilleter l'ouvrage…

Sommaire

Introduction Sartre hier.

Chapitre 1 Quelques mots, ou l’enfance d’un chef. La lecture. La mort. L’écriture. La rupture. Le tournant. Le retour à Paris. La rue d’Ulm et les amitiés fécondes.

Chapitre 2 L’avant-guerre : naissance de l’existentialisme. La phénoménologie. La Transcendance de l’Ego (1936). L’Imagination (1936) et L’Imaginaire (1940). Esquisse d’une théorie des émotions (1939). La Nausée (1938). L'existentialisme. Cahiers pour une morale (1947-1978). L'existentialisme est un humanisme (1946).

Chapitre 3 L’après-guerre : le marxisme et la critique de la raison dialectique. Les Temps Modernes. Les premiers engagements politiques. Saint Genet, comédien et martyr (1952). Le compagnonnage communiste, juillet 1952-novembre 1956. Les Mains sales (1948). L’engagement auprès des opprimés. Réflexions sur la question juive (1954). L’engagement contre le colonialisme. Structuralisme ou existentialisme ? Mai 1968 : « Élections, pièges à cons ». Critique de la raison dialectique (1960 et 1985).

Chapitre 4 La cérémonie des adieux. L'Idiot de la famille (1971-1972). Les derniers engagements. Décès et enterrement. La Cérémonie des adieux.

Conclusion Sartre demain.