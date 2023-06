Hélène Soumet, Beauvoir à la plage. La condition féminine dans un transat

Écrivaine, philosophe et féministe, Simone de Beauvoir est avant tout une femme libre. Sa liberté, elle l’a conquise très jeune. Voyant à travers la figure de sa mère la place assignée aux femmes, elle s’affranchit des codes de son époque : elle refuse le marviage, entreprend des études et travaille. Indépendante, la philosophe est aussi une femme de passion, une voyageuse infatigable et une amie fidèle.

Au fil des choix de vie, des engagements, de la pensée de l’écrivaine, Hélène Soumet brosse le portrait d’une femme qui a vécu « l’aventure d’être soi ». Aujourd’hui encore, Simone de Beauvoir interroge la morale, bouscule notre rapport à la féminité et trace un chemin pour que la femme ne soit plus jamais l’Autre de l’homme

Feuilleter l'ouvrage…

—

Sommaire

Introduction : Une vie.

Chapitre 1 Une famille bourgeoise. Les Beauvoir. Paraître bourgeois. Une adorable enfant.

Chapitre 2 Heureuse enfance. Une enfant charmante et précoce. Les saintes, les bienheureuses martyres. Les jours heureux à la campagne. En ville, une liberté retreinte.

Chapitre 3 Confrontations. Vivre en temps de guerre. De plus en plus pauvres. La mort frappe deux enfants. Une adolescence difficile. L’avenir des jeunes filles de bonne famille. Despotisme et patriarcat. La hantise des jeunes filles. Le mariage, seule perspective. Condition féminine. L’idée de sacrifice. La puissance paternelle confisque tout.

Chapitre 4 Le bonheur de penser. Premier contact avec la philosophie. Première approche de la liberté. Jacques revient. Comment étudier la philosophie sans l’accord des parents. Encanaillée.

Chapitre 5 Drames et interrogations. Le drame de Zaza. Femmes et religion. Les deux Simone.

Chapitre 6 L’agrégation. La préparation. L’agrégation. Qui est philosophe ? L’amour et la liberté. Demande en mariage. Une absurde fertilité.

Chapitre 7 Entrée dans le monde adulte. La mauvaise foi. La marche à Marseille. Beauvoir la scandaleuse. Le temps de l’insouciance. Une nouvelle philosophie : la phénoménologie (1932-1933). La famille.

Chapitre 8 La deuxième guerre. La guerre, 1939-1945. Des ennuis. La Libération, un essai : Pyrrhus et Cineas. Le mal.

Chapitre 9 La philosophie existentialiste. Qu’est-ce que l’existentialisme ? La liberté chez Simone de Beauvoir. Le sens de la vie. Le Sang des autres. Les Bouches inutiles. L’existentialisme festif. Tous les hommes sont mortels.

Chapitre 10 Féminisme. L’Amérique au jour le jour. La folle passion. Simone vers le féminisme. Fin du mythe de l’éternel féminin. La bombe : Le Deuxième Sexe.

Chapitre 11 Le Deuxième Sexe. Tome I – « Les Faits et les Mythes ». Après Le Deuxième Sexe. Militante féministe. La Femme rompue.

Chapitre 12 La politique. L’Idéal communiste. Marx et Beauvoir. La Chine.

Chapitre 13 Dernier amour. Simone, une grande amoureuse. Les années 1950, un nouvel amour : le grand amour ? Les Mandarins.