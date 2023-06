Antonio Tabucchi, Les Tsiganes et la Renaissance. Vivre en rom à Florence, suivi de Dix-neuf août et d’autres écrits 

[Gli zingari e il rinascimento]

Trad. de l'italien par Bernard Comment

En 1998, Antonio Tabucchi sert de guide à une amie anthropologue, venue à Florence observer la situation des communautés roms rassemblées à la périphérie de la ville. Des notes prises alors, du journal qu’il a tenu en l’accompagnant, naît ce livre-reportage qui éclaire et dénonce les conditions d’existence indignes réservées à ces populations nomades dans une ville qui se réclame de l’héritage humaniste des Médicis.

Pamphlet sévère, Les Tsiganes et la Renaissance dresse le portrait d’une ville devenue une Mecque du tourisme, portée par une rhétorique du luxe, et tout entière tournée vers un culte de l’argent. En citoyen révolté, Antonio Tabucchi pointe, à travers une approche historique, une dégradation culturelle et un délitement des valeurs sociales et humaines. Un constat qui ne se limite pas aux Florentins et qui ne peut que rappeler, aujourd’hui encore, des situations analogues dans d’autres villes européennes.

