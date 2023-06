On ne le lit plus guère, ou beaucoup moins que de son vivant. Et si l'œuvre de Michel Tournier nous était rendu par la philosophie ? Sous le titre "Michel Tournier philosophe", Olivier Dubouclez et Igor Krtolica consacre un dossier de la revue Philosophie à la réédition et au commentaire du seul véritable écrit philosophique de Michel Tournier, "L’Impersonnalisme", publié en 1946 dans la revue Espace et vite devenu inaccessible. On ne connaissait guère la passion de Tournier pour la métaphysique, ni le contenu de sa philosophie, qui est pourtant la "base cachée" de son œuvre littéraire, notamment de Vendredi ou les Limbes du Pacifique (1967). En republiant "L’Impersonnalisme", il s’agit de faire revivre une entreprise philosophique singulière qui est aussi le manifeste d’un groupe de jeunes intellectuels, admirateurs de Sartre mais profondément déçus par la célèbre conférence d’octobre 1945, "L’existentialisme est un humanisme". Car c’est leur réponse spéculative que met en système "L’Impersonnalisme" : Michel Tournier y élabore une philosophie tournée vers le monde objectif, impersonnel et inhumain, faisant jouer Sartre contre lui-même et poussant la phénoménologie vers son dehors. Les articles qui accompagnent cette réédition de "L’Impersonnalisme" viennent éclairer le contexte historique, idéologique et doctrinal de l’après-guerre où il prend forme, étudier la relation complexe qui lie "L’Impersonnalisme" à Vendredi ou les Limbes du Pacifique, mais aussi à l’interprétation deleuzienne du roman.