Les Éditions Seghers exhument les trésors de leur catalogue, et parmi eux le recueil majeur de René Guy Cadou : Hélène ou le Règne végétal. Avec cette réédition, qui complète celle de Poésie la vie entière, on retrouve l’un des plus beaux chants d’amour de la poésie française dans une édition courante.

Les poèmes qui composent ce recueil, paru à titre posthume, rassemblent les grands thèmes de la poésie de Cadou : l’amitié et l’amour d’Hélène associée à la nature, les joies et les peines de la vie quotidienne, la mort et la mémoire, la foi en l’homme vécue de façon candide et mystique…