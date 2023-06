René Guy Cadou, Poésie la vie entière. Œuvres poétiques complètes

Publié pour la première fois chez Seghers en 1975, l’imposant volume de Poésie la vie entière rassemble les grands recueils de René Guy Cadou, dont La Vie rêvée, Pleine Poitrine, Le Coeur définitif, Hélène ou le règne végétal et Les Amis d’enfance.

Tous font jaillir une poésie proche de la nature et nourrie d’un lyrisme singulier, reflétant les émotions suscitées par les manifestations de la vie quotidienne. Lumineuse, son œuvre reste marquée par la mort, celle qui rôde et fauche les résistants sous l’Occupation, celle qui menace un bonheur fragile et viendra le cueillir dans sa trente et unième année.

« Citer Cadou. Pour sa poésie simple et élégiaque, pour ce “bruissement d’eau claire sur les cailloux”, pour son émotion à fleur de vers, pour son imagerie de naturaliste au moment où l’on commence de s’inquiéter du sort des arbres et des oiseaux, de la qualité de l’air et d’un soleil trop ardent, où le désir d’une installation à la campagne trotte dans les rêves citadins. Jusqu’à la pleine reconnaissance de son oeuvre, comme un jardin élégant, coloré et tendre au milieu de la noirceur des paysages dévastés et des vies brulées du XXe siècle. » — Extrait de la préface par Jean Rouaud

On peut lire sur Actualitte.com les premières pages du volume et de la préface de Jean Rouaud…