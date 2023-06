Méditations parisiennes de Calvino. Perspectives littéraires, philosophiques et historiques (Sorbonne nouvelle)

Dans le cadre du centenaire de la naissance d’Italo Calvino, cette journée d’étude se

propose de tracer un bilan biographique et critique de l’un des écrivains les plus complexes de la

littérature européenne contemporaine. Né à Cuba, l’intellectuel a savouré maints ailleurs si l’on

songe à son enfance et à sa jeunesse à San Remo, à sa carrière d'éditeur à Turin et à Rome, à ses

nombreux séjours en Amérique ou encore à ses dernières années dans la capitale française.

Comme l’écrivain l’atteste dans un texte autobiographique, « le lieu idéal [...] est celui où il est le

plus naturel de vivre comme un étranger ». Le lieu où l’écrivain choisit de vivre la dernière phase

de sa vie d’artiste « comme un étranger à la campagne » fut précisément Paris, où il tissa des liens

déterminants avec les intellectuels du groupe de l’Oulipo.

Calvino écrivit peu, voire presque rien sur Paris, et pourtant cette ville revêt pour lui des

caractéristiques particulières : elle invite à la stimulation, au recueillement, à l’ermitage. Eremita a

Parigi (Ermite à Paris) est le titre d’un texte de 1974 publié en édition limitée à Lugano et ensuite

inclus dans le recueil éponyme. En se faisant ermite à Paris, Calvino affronte la ville dans une

perspective à la fois externe et interne, impliquant une participation active à l’effervescence

culturelle de la ville lumière mais attestant aussi une influence profonde dans l’élaboration de sa

poétique et dans la construction de son œuvre.

Paris se révèle même, aux yeux de Calvino, comme une sorte de « bibliothèque idéale »,

mieux, comme un « gigantesque ouvrage de référence [...] une ville qui se consulte comme une

encyclopédie ». La lisibilité du monde prend ainsi, à Paris, les traits de la multiplicité repérable

dans un système de connaissance circulaire. C’est précisément dans la conférence américaine sur

la « multiplicité » que Calvino évoque l’approche encyclopédique en tant que méthode de

connaissance, mieux, en tant que « réseau de connexions entre les faits, entre les gens, entre les

choses du monde ». C’est aussi avec ce regard aiguisé que l’auteur part à la recherche de l’essence

profonde de Paris, ville dans laquelle il est possible de lire entre les lignes d’un étalage de

fromages comme s’il s’agissait des pièces de collection d’un musée, dans la mesure où « il n’y a

pas de solution de continuité entre les salles du Louvre et les vitrines ». En définitive, le Paris de

Calvino ne se limite pas à une métropole intellectuelle, mais se révèle un univers de signes, un

conteneur de mondes à consulter, un lieu d’écoute et de questionnements à la fois littéraires,

philosophiques et historiques.

Cette journée d’étude, qui se veut résolument interdisciplinaire, entend faire dialoguer des

spécialistes de l’œuvre calvinienne, des historiens de la culture, ainsi que des philosophes et des

sociologues. En effet, seule une réflexion suivant différentes approches disciplinaires saura rendre

compte d’un art calvinien qui jaillit d’une vision encyclopédique du monde.

Plusieurs pistes de recherche non exhaustives pourront être abordées, notamment :



- les rapports avec le groupe des intellectuels et des écrivains de l’Oulipo ;

- le travail de passeur et de traducteur d’ouvrages en langue française ;

- la relation avec les penseurs du structuralisme français ;

- le travail éditorial au sein de la maison d’édition Einaudi ;

- les positionnements idéologiques au sein du débat culturel des années 1960-1970 ;

- les rapports avec l’intelligentsia parisienne dans l’après-68.



En dernière instance, cette journée d’étude vise à analyser jusqu’à quel point la perspective

calvinienne démultipliée se traduit par un approfondissement stratigraphique vers ce qui n’est pas

seulement un topos (à la fois géographique et littéraire), mais un trésor du potentiel, un

foisonnement du multiple où l’on peut s’appréhender en tant que sujet méditant entre distance et

proximité, où l’on peut se découvrir ermite et encyclopédiste entre pages et rues.

Comité scientifique :

Sarah Amrani, Francesca Belviso, Maria Pia De Paulis, Christian Del Vento, Yves Hersant, Jean Musitelli, Isabel Violante