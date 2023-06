Antoine Lilti, Actualité des Lumières : une histoire plurielle

Les Lumières ne désignent pas seulement un mouvement intellectuel ancré dans le XVIIIe siècle européen ou une période historique révolue. Elles renvoient aussi à un héritage philosophique et politique toujours actuel. On ne se contente pas de les étudier, on s’en réclame ou on les critique. Comment penser cette actualité des Lumières ? En s’appuyant sur les acquis récents de l’historiographie, Antoine Lilti propose de concevoir les Lumières comme un espace de débat critique sur la modernité et un idéal d’émancipation par le savoir. Il esquisse un programme de recherches comparées sur les « Lumières multiples » et leurs héritages dans différents espaces culturels.



Historien des pratiques culturelles, Antoine Lilti a étudié les mutations de l’espace public et des sociabilités ainsi que l’émergence, au XVIIIe siècle, d’une forme nouvelle de reconnaissance personnelle : la célébrité. Ses travaux portent sur l’histoire des Lumières dans l’Europe du XVIIIe siècle ainsi que sur leurs héritages contemporains. Après avoir enseigné à l’EHESS, il a été nommé professeur au Collège de France en 2022, titulaire de la chaire Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècle.