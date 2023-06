Averroès, Dieu et la connaissance du monde (éd. Jean-Baptiste Brenet)

Préface, choix de texte, traduction de Jean-Baptiste Brenet

Qu’est-ce que Dieu connaît du monde ? Le Coran a sa réponse : « nulle feuille ne tombe sans qu’Il le sache ». Mais qu’en est-il pour les philosophes qui lisent Aristote ? Pour eux, disent leurs adversaires, Dieu n’est qu’un pur intellect, qui soit ne connaît que lui-même, soit n’a du réel qu’une connaissance générale. Alternative inadmissible pour la théologie : les êtres abandonnés à leur contingence n’auraient plus de sens et Dieu ne serait plus Dieu. Averroès (Ibn Rushd, m. 1198) s’empare du problème. Savoir ce que « Dieu » connaît du monde n’est pas qu’une affaire d’exégèse coranique, c’est un besoin de la raison pour qui veut saisir l’ordre des choses. Qu’en dit-il ? On le lira ici, dans des textes majeurs qui montrent l’importance de la pensée arabe dans ce débat.