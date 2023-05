Place de la Sorbonne, n° 12

Soirée de lancement PLS #12 à la Maison de la Poésie

Le douzième numéro de Place de la Sorbonne, revue internationale de poésie Sorbonne Université et de l’INSPE de Paris, paraîtra le lundi 12 juin 2023 à l'occasion d'une soirée de lancement qui aura lieu à 20h30 à la Maison de la Poésie à Paris. La soirée sera présentée par Laurent Fourcaut et Katia-Sofia Hakim. Quelques-unes et quelques-uns des poètes figurant au sommaire, tant en « Langues du monde » qu’en poésie de langue française, liront leurs textes. Ces lectures seront ponctuées par les brillantes improvisations au piano de Karol Beffa, tandis que défileront sur un écran les dessins, tableaux, photos et sculptures qu’on a pu admirer dans la revue au fil des ans.

Quatrième

Neuf poètes de langue française dans cette livraison. Quatre femmes : Dominique Bergougnoux, Christine Bonduelle, Valérie Miquelestorena et Claire Turkovics, ces deux dernières publiant pour la première fois ; et cinq hommes : Philippe Barma, Frédéric Chef, Alban Kacher, Christophe Lamiot Enos et Grégory Rateau. La lecture de cet ensemble montre bien que Place de la Sorbonne, loin d’être dédiée à une esthétique particulière, joue, et ce, depuis sa création, la carte de la diversité des écritures. « Places de nos Babels » : tel est le titre du dossier de « Langues du monde » rassemblé par Guillaume Métayer, dossier qui ne comporte pas moins de treize « Babels », c’est-à-dire en l’occurrence de poèmes d’une langue donnée qui prennent pour objet le geste même de traduire et disent, peu ou prou, ce que ce corps-à-corps avec l’autre langue – la langue de l’autre – peut avoir de fertilisant. Création encore, les eaux-fortes d’Alena Meas qu’offre la rubrique « Contrepoints ».



Le versant analytique de ce numéro propose une étude de notre « Invité », Michel Collot, « Le parti pris des lieux dans la poésie française contemporaine ». L’auteur montre comment les bouleversements de l’histoire moderne ont profondément altéré la « liaison traditionnelle entre la poésie et les lieux » et déterminé l’émergence d’une « nouvelle poétique du lieu ». C’est aussi d’histoire récente et de poésie qu’il est question dans l’« Entretien » que nous a accordé Francis Combes. La rubrique « Échos » est riche de deux études : celle de Philippe Met, « Petits ciné-poèmes en prose : hantise de la cinéphilie », se penche sur les rapports « entre le filmique et le poétique » ; celle de Laure Michel, « Illisibilité et diffusion de la poésie : quelques remarques sur un débat ».

Sommaire

L’invité - Michel Collot



L’entretien - Francis Combes



Poésie contemporaine de langue française

Philippe Barma

Dominique Bergougnoux

Christine Bonduelle

Frédéric Chef

Alban Kacher

Christophe Lamiot Enos

Valérie Miquelestorena

Grégory Rateau

Claire Turkovics

Langues du monde - "Places de nos Babels"

Babel indienne

Babel polonaise

Babel du Luxembourg

Babel américaine

Babel hébraïque

Babel croate

Babel indo-slovaque

Babel espagnole

Babel germano-nippono-tawadienne

Babel franco-anglaise

Babel serbo-magyare

Babel tchèque

Babel brésilienne

Contrepoints - Alena Meas



Échos

Philippe Met

Laure Michel

De l’autre côté du miroir