Gilles Bonnet, Erika Fülöp et Gaëlle Théval, Qu'est-ce que la littéraTube ?

Après les sites et blogs des années 2000 et les réseaux sociaux au début des années 2010, les poètes et écrivain·e·s investissent désormais l’espace YouTube par une production littéraire audiovisuelle. À la fois archive et laboratoire, YouTube favorise l’invention de nouvelles écritures à l’écran. De multiples traditions s’y croisent, du vidéopoème au journal et à la performance, exploitant les spécificités du support numérique. Cet ouvrage est le premier à proposer un tour d’horizon et une analyse approfondie de ce phénomène dans le paysage littéraire français.

Essai disponible en version augmentée gratuite en ligne; en PDF ou ePub; en version papier.

Table des matières

Lire en ligne en version augmentée…

Introduction

Teasers et promotion de livre

Vidéocritique

Lectures à voix autre

Vidéoperformances

Journaux filmés

Gestes d'écrire

Spectralités

Conclusion: où va la littéraTube?