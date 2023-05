Frédéric Thomas, Clairette Schock, Cette soif inassouvie d’une vie à changer.

BELGIQUE, HIVER 1960-1961 : UN CHAMP DE RESONANCES

Au croisement de l’Internationale Situationniste et Socialisme ou Barbarie.

Les mois qui suivent la «Grève du siècle» de l’hiver 1960-1961 seront témoins de bouleversements dans l’histoire politique et sociale de la Belgique.

Frédéric Thomas nous donne ici une lecture et une analyse particulières de cette période en mettant au jour la constitution de P.O.B.-Pouvoir Ouvrier Belge, organisation à laquelle prendront une part active deux groupes français : l’Internationale Situationniste et Socialisme ou Barbarie.

Au cœur de ce micro-réseau, un café représente le principal point de passage de ces groupes et de leurs membres, le lieu de toutes les formules poétiques et politiques qui s’y dessinent : «L’Estro armonico».

Clairette Schock, cofondatrice de ce café-club privé situé au sud de Bruxelles, raconte dans un long entretien avec l’auteur, ce que fut cette folle et belle aventure, et ce lieu de convergences où se croisent Guy Debord et Raoul Vaneigem, Louis Scutenaire ou Jacques Richez, Jo Dekmine ou Francis Blanche…

La postface amicale de Raoul Vaneigem, des documents d’archives, et un pamphlet, signé Robert Dehoux/Clairette Schock, aux accents surréalistes, couronnent cet ouvrage qui, dans sa diversité, offre une vision décapante d’une époque exceptionnelle de notre histoire récente.