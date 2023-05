Serge Rezvani, Le testament amoureux

« Les images de notre mémoire ont besoin de soin et d’entretien. Voilà l’histoire de ma première vie, elle recouvre un demi-siècle, elle va de la Perse des mages à nos temps modernes, en passant par la Russie des tsars bouleversée par la Révolution ; du Téhéran des années 30 – où je suis né – au massif des Maures où j’ai vécu avec la femme de ma vie. Pour écrire mon histoire, puis “notre histoire”, il m’a fallu y inclure tous ceux qui m’ont fait et les mettre dans leur exacte lumière. J’ai cherché à m’y ressembler, à découvrir ma cohérence à travers mes multiples métamorphoses. » — Serge Rezvani

Autobiographie magnifique d’un grand écrivain et artiste, Le testament amoureux est une déclaration d’amour comme on n’en fait plus. Serge Rezvani y raconte son enfance, la rencontre avec Lula – l’amour de sa vie –, sa passion pour la peinture, son entrée en littérature, ses amis, parmi lesquels Jeanne Moreau qui viendra s’installer près de chez lui, son combat pour l’Iran et les prisonniers politiques…

De ce chant magique écrit en 1981 émerge aussi une longue et dense méditation sur la création, les nuits d’insomnie, notre monde, nos amitiés, nos fragilités, nos angoisses et notre fureur de vivre.