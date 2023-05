Irène Langlet, Chloé Conant-Ouaked (dir.), L'essai médiatique

En quoi la clé de lecture de l’essai permet-elle d’éclairer un certain nombre de productions hybrides ou transmédia, qui traversent plusieurs champs aux légitimités variables (photographie, télévision, cinéma, écriture scientifique, polar, création numérique, bande dessinée…) ? Quelles stratégies critiques et collectives pour un discours essayiste renouvelé, au miroir de ses supports de production et de diffusion ?

Des spécialistes de l’essai et d’autres formes de non-fiction, des médias et de l’image, de l’art contemporain, des études de genre, ont proposé des contributions. Mais si la tension entre théorie et création les irrigue, elle se manifeste aussi au cœur de l’ouvrage, qui propose la restitution d’échanges animés entre deux bédéastes, un éditeur et deux universitaires, autour de la notion d’essai dessiné. L’ensemble est également rythmé « au fil du crayon » par le point de vue en images de l’auteur de bandes dessinées Fabrice Erre, dessinateur embarqué du colloque final.

Le volume L’Essai médiatique, issu d’un programme de recherche de trois ans développé à l’Université de Limoges et à l’Université Gustave-Eiffel, poursuit deux objectifs. D’abord, faire le point sur l’histoire et les théories d’un genre difficile à classer, l’essai littéraire, qui a pu être qualifié de « non-genre ». Ensuite, observer les mutations de l’essayisme dans toutes ses dimensions intimes, philosophiques, esthétiques, politiques, en régime médiatique et dans le contexte en mutation permanente des industries culturelles.

Sommaire

Avant-propos

Fabrice Erre Au fil du crayon (1)

Irène Langlet et Chloé Conant-Ouaked

Introduction – L’essai mis à nu par ses médias même

Fabrice Erre Au fil du crayon (2)

Ouverture. Une utopie discursive pour le xixe siècle

Chapitre 1

Irène LangletL’hypothèse de l’essai médiatique : une utopie pour tous

Chapitre 2

Sébastien Fevry L’essai-utopie comme archi-genre contemporain. Enjeux et contours d’une forme transmédiatiqueFabrice ErreAu fil du crayon (3)

Première partie. Développements médiatiques de l’essai

Chapitre 3

Andy Stafford Le collectiviste, le semelfactif et le photolalique : trois essayismes dans le photo-essai

Chapitre 4

François Jost Qu’est-ce qu’un essai télévisuel ?

Chapitre 5

Bamchade Pourvali L’essai de fiction au cinéma : 2 ou 3 choses que je sais d’elle (1967) de Jean-Luc Godard

Chapitre 6

Henri Garric Boulet et l’essai dessiné

Chapitre 7

Gala Hernández López Flux numérique, flux de pensée

La poétique de la navigation dans le film-essai numérique Sitting in Darkness

Fabrice Erre Au fil du crayon (4)

Chapitre 8

Laurent Gerbier, Sylvain Lesage, Fabrice Erre et al. Autour de l’essai dessiné (entretiens)

Deuxième partie. Stratégies essayistes en régime médiatique

Chapitre 9

Azélie Fayolle Essais d’essai : petite poétique de l’essai renanien

Chapitre 10

Sarah Neelsen Les essais en suspension d’Elfriede Jelinek

Chapitre 11

Natacha Levet Ce que le polar fait à l’essai : littérature de genre et essai médiatique

Chapitre 12

Anne Grand d’Esnon Enjeux d’une esthétique mineure dans les essais de bande dessinée de Liv Strömquist

Chapitre 13

Sylvie Périneau-Lorenzo Médiatisation de l’essai à la télévision, ou le geste prolongé de ZidaneFabrice ErreAu fil du crayon (5)

Troisième partie. Productivités (multi)médiatiques de la pratique essayiste

Chapitre 14

Guido Mattia Gallerani et Federico Pagello Vidéo-essais : la vidéo-critique cinématographique et littéraire comme outil pédagogique

Chapitre 15

Matilde Manara En deuxième « persona ». Réflexions sur l’essai, le deuil et sur leurs médias

Chapitre 16

Émeline Chauvet et Chloé Conant-Ouaked Formes médiatiques de l’essayisme pro-sexe (Virginie Despentes, Ovidie)

Chapitre 17

Magali Nachtergael L’essai dans l’art contemporain : des « théories tentatives » transmédiatiquesFabrice ErreAu fil du crayon (6)