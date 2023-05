Max-Pol Fouchet, La Justice, pas la charité (présentation d'Abdelkader Djemaï)

Max-Pol Fouchet (1913-1980)... Que sait-on de lui, au juste ? Qu’il fonda et dirigea à Alger la revue Fontaine, après y avoir publié ses premiers vers chez un certain Edmond Charlot ? qu’il aimait parcourir le monde librement et qu’il fut une figure familière des débuts de la télévision... ?

Mais de son rapport à l’Algérie, où il vécut plus d’un tiers de siècle, de son plus jeune âge à la Libération, qu’en sait-on ? Qu’il fonda dans les années 30 les Jeunesses socialistes et anima leur bulletin, au nom évocateur : Non ! ; qu’il fut pendant la guerre la voix culturelle et artistique de la France libre sur Radio-Alger puis un partisan déterminé de l’Indépendance de l’Algérie ?

Voici, restitué en quelques pages inédites à partir des archives détenues par l'IMEC, ce M-P Fouchet de jeunesse, qui pour l’Algérie et le monde ne cesse de réclamer La Justice, pas la charité.