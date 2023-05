Christian Sénéchal

Correspondance avec Romain Rolland et André Spire

Edition scientifique de Claudine Delphis

Paris, Classiques Garnier, Correspondances et mémoires, 2023

Germaniste, critique, traducteur et auteur, Christian Sénéchal (1886-1939) est une figure incontournable de l’entre-deux-guerres. Ce livre qui publie pour la première fois sa correspondance avec Romain Rolland et André Spire, décrit le parcours d’un intellectuel passionné, pacifiste et antifasciste.

