Le Livre de Jean de Mandeville (éd. Michèle Guéret-Laferté et Laurence Harf-Lancner)

Présenté comme un récit de pèlerinage en Terre sainte suivi d’un voyage en Orient, le Livre de Mandeville (1356) est une habile compilation d’ouvrages récents, écrits par des voyageurs bien informés (Guillaume de Boldensele, Odoric de Pordenone, Hayton). Toutefois, enhardi par les réflexions des savants de son époque sur la sphéricité de la terre, notre Jules Verne médiéval conduit son narrateur à s’aventurer jusqu’aux terres « par-delà », dans l’intention de lui faire accomplir le premier tour du monde.

Dans cet espace encore inexploré, on croise, à côté des êtres fabuleux légués par la tradition, aussi bien Alexandre que le Prêtre Jean. L’auteur marie avec dextérité gravité et fantaisie, science et folklore, ancien et nouveau.

Grâce à cette association entre transmission d’un savoir géographique, considérations sur la diversité des religions et des coutumes et anecdotes plaisantes, le Livre n’a cessé de captiver un public nombreux et varié, comme l’attestent les 250 manuscrits qui nous sont parvenus, écrits dans les diverses langues de l’Europe. Le choix de la version contenue dans le célèbre Livre des merveilles (v. 1403) permet en outre d’évoquer les splendides miniatures qui illustrent le texte.

Table des matières…

Introduction…

Cahier d'illustration numérique…