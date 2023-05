Médéric Gasquet-Cyrus, En finir avec les idées fausses sur la langue française

« Le français est en danger », « On écrira bientôt en phonétique », « Les jeunes parlent avec 500 mots », « C’est pas dans le dictionnaire », « Le français est la langue officielle depuis Villers-Cotterêts », …

La langue française, si elle était morte, se retournerait dans sa tombe : tour à tour sacralisée par les chantres du roman national ou instrumentalisée par ceux qui veulent nous faire croire que nous vivons une époque décadente, la langue est indéniablement un objet politique. « Bon français », accents, langues régionales, orthographe, écriture inclusive, influences étrangères… une mise au point s’impose !

Ce livre se veut un hommage à tous ceux qui parlent la langue française, une incitation à laisser libre cours aux innovations du langage, une célébration de ses réinventions et de ses mutations. Passant en revue une quarantaine d’idées fausses, le linguiste Médéric Gasquet-Cyrus, dans cet ouvrage aussi drôle que savant, déconstruit un à un les mythes qui entourent la langue française et nous prouve que notre langue est bel et bien vivante !

Voir l'auteur présenter son ouvrage sur le site...