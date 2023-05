D. Agrafiotis, Prolégomènes à une histoire de la performance en Grèce

Un panorama de la performance et de l'art-action en Grèce, depuis ses origines jusqu'aux pratiques les plus contemporaines, qui révèle toute la singularité de la scène artistique grecque.La Grèce, avec son histoire singulière et une actualité politico-sociale particulièrement perturbée, voit une scène artistique écrire sa propre histoire, différente de celle, occidentale, qui impose un discours souvent hégémonique.

Au pays qui a inventé la tragédie, et dont l'histoire originelle est ponctuée de gestes performatifs (de la Pythie – Πυθία – qui, des hauteurs de Delphes, réinvente des rituels pour s'adresser aux humains ; à Empédocle – dont l'auteur revendique la filiation – se jetant dans le cratère de l'Etna pour embrasser le feu), ce livre propose des pistes réflexives afin de mieux comprendre les particularités de la performance et, plus largement, de l'art-action grecque.



« Comment le mot "performance" est accueilli, compris et utilisé au sein de la société néo-hellénique ? Quelles sont les rapports existants entre la version grecque de la performance et ce qu'elle représente dans d'autres pays ? Quels en sont les cadres théoriques et les orientations analytiques historicosociales en Grèce ? Pour répondre à ces questions complexes, et afin d'éclairer la trajectoire de l'aventure performative grecque, il est nécessaire de donner quelques éléments explicatifs sur ses origines. Par ailleurs, ce type d'analyse pourrait contribuer au débat international sur la nature-même de la performance : pour en évaluer les traces au niveau global dans toute son amplitude, on se doit de prendre le temps et le soin d'interroger les mots et les choses, et de les examiner dans leurs dimensions originales et critiques. »

Démosthène Agrafiotis

Extraits disponibles sur le site de la maison d'édition...