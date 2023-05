A. Spatola, Vers la poésie totale

Sans doute l'un des textes les plus importants sur les poésie hors-livre (nouvelle édition de l'ouvrage publié en 1993 par Via Valeriano, introuvable), à la fois somme documentaire et manifeste pour souligner le rôle majeur que la poésie et les poètes ont occupé et occupent dans l'ensemble des transformations qui ont bouleversé le champ de l'art contemporain, considéré par les amateurs et les chercheurs comme une véritable bible.Poésie concrète, poésie visuelle, poésie sonore, poésie action… Le genre poésie n'en finit plus de se pulvériser en une infinité de catégories qui peuvent laisser perplexe.

Dès les années 1970, le mérite revient à Adriano Spatola, l'un des grands poètes italiens au plus près lié à l'ensemble de ces recherches, d'avoir, au terme d'une relecture magistrale et fidèle d'œuvres qu'il connaissait mieux que quiconque, construit une perspective montrant à l'évidence que tous ces travaux, au-delà de leur foisonnante diversité, s'inscrivent dans une aire commune. De celle-ci, les axes majeurs furent tracés il y a un siècle et plus, aussi bien par Mallarmé que par les avant-gardes historiques, dada, futurisme, constructivisme… que Spatola revisite également.

C'est à cette aire commune – et à l'utopie qu'elle indique – nonobstant les catégories divisant les domaines des arts – que Spatola confère le nom de Poésie totale.

« Mine synthétique d'informations ailleurs éparses ou tout bonnement introuvables », Vers une poésie totale entend combler un retard. « Au XXe siècle, les miroirs ont volé en éclats » assurait Ponge, ce livre – à la fois document et manifeste – en est un éclat ; il marque une rupture et constitue aujourd'hui (traduit ici par Philippe Castellin, autre poète-activiste et acteur dynamique de la constellation internationale des poésies expérimentales) une référence indispensable.

Extraits disponibles et aperçu des illustrations sur le site de la maison d'édition...