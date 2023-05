Francis Ponge, Comment une figue de paroles et pourquoi (éd. Jean-Marie Gleize)

Édition de Jean-Marie Gleize

Qui n’a appris qu’il fallait bannir la répétition et lui préférer l’emploi des synonymes ? À l’encontre de cette tradition scolaire qu’il juge propre à l’ambiguïté et à l’obscurité, Francis Ponge définit un art poétique iconoclaste : la répétition, bien au contraire, permet d’affûter lecheminement du poème, qui traque son objet – ici, la figue – pour en exprimer tous les sucs poétiques. « Je ne sais ce qu’est la poésie, mais par contre assez bien ce que c’est qu’une figue », dit Ponge. Mâché, ruminé, le langage parcourt alors tous les avatars de la figue – « son concret contradictoire » –, suscitant des associations d’idées et des paradoxes toujours plus déroutants.

Feuilleter l'ouvrage…